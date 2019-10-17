2019-10-17T10:18:09+03:00
Происшествия

Бриллиантов и золота на 4 тысячи евро: Квартиру петербурженки обокрали, пока она была в отпуске

Пока женщина была на Черном море, вор незаметно вскрыл входную дверь, не повредив замок
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербурженку обокрали пока она была в отпускеПетербурженку обокрали пока она была в отпускеФото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

Жительницу Петербурга ждал очень не приятный «сюрприз», когда она вернулась с побережья Черного моря. Прилетев в холодный дождливый город на Неве с солнечного курорта Краснодарского края во вторник, 15 октября, 58-летняя женщина хватилась было своих украшений, а драгоценностей и след простыл.

- Женщина пояснила, что в отпуск на море уехала из дома в 8 часов утра 26 сентября и вернулась только в 11 вечера 15 октября. Несмотря на то, что входную дверь вскрыли с помощью подбора ключей, хозяйка дома сразу заметила, что в ее отсутствие там кто-то был, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Счастливые, теплые впечатления от отпуска моря быстро улетучились. А горевать было из-за чего. Вор вынес из дома петербурженки ювелирные изделия из золота и с бриллиантами на 4 тысячи евро. Примерно сумма ущерба составила 2,1 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, а также взяла на изучение видеозапись с камеры наблюдения, установленной в парадной дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Миссия ЮНЕСКО представила отчет о состоянии исторического центра Петербурга
Студента из Болгарии изнасиловали у метро «Проспект Большевиков»
В Петербурге нашли мумию пенсионерки, которая 5 лет пролежала мертвой в квартире
Открытый люк на проспекте Энгельса вырвал колесо грузовику и поймал в ловушку «Ниссан»
Сына депутата петербургского ЗакСа ограбили в машине после вечеринки на Рубинштейна
Жилой дом сгорел дотла в ночном пожаре в Агалатово
Петербургский университет возглавил топ лучших российских IT-вузов
Полыхающий BMW лишил сна жителей дома на Богатырском проспекте
Следователи Ленобласти нашли влюбленных подростков, сбежавших от родителей
Мотоциклист перелетел половину перекрестка после удара об легковушку в центре Петербурга
Владелец «Приоры» погиб от удара с деревом после слета машины в кювет в Выборгском районе
Работники компании в Гатчине добились выплаты почти 2 млн рублей долгов по зарплате
1,5 миллиона штрафа за поддельный алкоголь выплатит магазинчик из Петергофа
Спасатели вызволили замурованного под полом котенка в доме на улице Турку
Сергей Семак проведет экскурсию на тренировочной базе «Зенита»
На Светлановском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами