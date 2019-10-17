Бриллиантов и золота на 4 тысячи евро: Квартиру петербурженки обокрали, пока она была в отпуске

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-17T10:18:09+03:00

Петербурженку обокрали пока она была в отпуске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Пока женщина была на Черном море, вор незаметно вскрыл входную дверь, не повредив замок

Изменить размер текста: A A

Жительницу Петербурга ждал очень не приятный «сюрприз», когда она вернулась с побережья Черного моря. Прилетев в холодный дождливый город на Неве с солнечного курорта Краснодарского края во вторник, 15 октября, 58-летняя женщина хватилась было своих украшений, а драгоценностей и след простыл.

- Женщина пояснила, что в отпуск на море уехала из дома в 8 часов утра 26 сентября и вернулась только в 11 вечера 15 октября. Несмотря на то, что входную дверь вскрыли с помощью подбора ключей, хозяйка дома сразу заметила, что в ее отсутствие там кто-то был, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Счастливые, теплые впечатления от отпуска моря быстро улетучились. А горевать было из-за чего. Вор вынес из дома петербурженки ювелирные изделия из золота и с бриллиантами на 4 тысячи евро. Примерно сумма ущерба составила 2,1 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, а также взяла на изучение видеозапись с камеры наблюдения, установленной в парадной дома.

ИСТОЧНИК KP.RU