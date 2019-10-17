В Петербурге нашли мумию пенсионерки, которая 5 лет пролежала мертвой в квартире

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-17T10:23:53+03:00

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В Невском района Санкт-Петербурга обнаружили мумию. Страшная находка ждала инженера "Жилкомсервича", который вскрыл дверь квартиры в доме по улице Антонова-Овсеенко. Мужчина зашел в комнату и обомлел. Прямо на него смотрел труп неизвестной женщины. Об этом инженер сразу же заявил в полицию.

- Действительно, в квартире был обнаружен мумифицированный труп неизвестной женщины, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Соседи сообщили, что это владелица квартиры.

Предварительно, погибшую зовут Натальей. Она 1960 года рождения. В последний раз соседи ее видели пять лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU