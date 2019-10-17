Студента из Болгарии изнасиловали у метро «Проспект Большевиков»
Полиция Невского района Санкт-Петербурга ищет двух крепких мужчин славянской внешности, которых подозревают в изнасиловании студента из Болгарии. О том, что на молодого человека напали неизвестные, стражам порядка сообщил знакомый потерпевшего.
- В 0:10 17 октября в дежурную часть поступило заявление об изнасиловании гражданина Болгарии, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшим на вызов оперативникам знакомые студента, которые и набрали «02» рассказали, что им позвонил сам потерпевший и пожаловался на изнасилование. По словам молодого человека, все произошло 16 октября около четырех часов дня неподалеку от метро «Проспект большевиков». К нему, якобы, подошли два крепких мужчины славянской внешности и силой отвели его в заброшенный дом, где «вступили в половую связь».
В итоге сам студент оказался в одной из городских больниц. Теперь историю проверяют стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU