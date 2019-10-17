2019-10-17T10:34:53+03:00
Общество

Миссия ЮНЕСКО представила отчет о состоянии исторического центра Петербурга

В документе говорится, что универсальная ценность «объекта находится под угрозой»
Лилия КОЗЛОВА
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Представлен отчет миссии ЮНЕСКО о состоянии исторического центра ПетербургаПредставлен отчет миссии ЮНЕСКО о состоянии исторического центра ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В среду, 16 октября, правительство Петербурга в лице КГИОП провело встречу с миссией Центра всемирного наследия и ИКОМОС, на которой обсудили ситуацию с сохранением исторического центра Северной столицы, а также связанные с ним группы памятников. Эксперты провели оценку города, а также ознакомились с запланированными и реализующимися проектами строительства и реставрационных работ.

- Эксперты считают, что те дома и памятники, которые были ими осмотрены, сохраняют ключевые атрибуты выдающейся универсальной ценности, - отметили в Смольном.

Особенное внимание было уделено пространству «Новая Голландия», которое расцвело в центре города несколько лет назад. Специалисты отметили, что сейчас остров представляет образец эффективного и корректного приспособления промышленной архитектуры под общественное пространство.

Также миссия ЮНЕСКО представила отчет, в котором сказано, что «универсальная ценность объекта находится под угрозой». Однако в Смольном отметили, что комиссия не согласилась с мнением градозащитников о неудовлетворительной ситуации с охраной памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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