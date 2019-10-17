2019-10-17T10:50:56+03:00
Общество

Пожарных Петербурга украсят тюльпанами

На территориях частей высадят две тысячи цветов
Петр КИБЕР
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Возле пожарных частей Петербурга высадили две тысячи тюльпанов.Возле пожарных частей Петербурга высадили две тысячи тюльпанов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пожарные части Санкт-Петербурга будут не только функциональными, но и красивыми. Чтобы утилитарные здания радовали глаз горожан, на территории высадят тюльпаны. Всего их будет две тысячи.

- Более 2 тысяч луковиц многолетних тюльпанов высадили на территории пожарных частей, подведомственных городскому Правительству. Пожарные организовали посадку цветов в рамках Общегородского месячника по благоустройству, - сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Уже следующей весной, по задумкам организаторов, тюльпаны зацветут и будут радовать взор петербуржцев, а также самих пожарных.

- Несмотря на то, что пожарные части это закрытие объекты, их часто посещают с экскурсиями, в том числе дети, - отмечает глава комитета Ольга Аришина.

Кроме высаженных луковиц тюльпанов, территории городских пожарных частей привели в порядок: поставили скамейки, высадили деревья, сделали ландшафтный дизайн и устроили генеральную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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