2019-10-17T11:21:56+03:00
Общество

Смольный предупреждает: Гон у лосей несет опасность жителям Петербурга

В первую очередь внимательным стоит быть автомобилистам
Петр КИБЕР
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Жителей Петербурга и, в особенности водителей, предупреждают об осеннем гоне у лосей.Жителей Петербурга и, в особенности водителей, предупреждают об осеннем гоне у лосей.Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Жителям Санкт-Петербурга, а в особенности водителям стоит быть особенно внимательными в эти октябрьские дни. Опасность им несут лоси, у которых сейчас период осеннего гона. Сохатые выходят из лесов на трассы и даже забредают в городские кварталы. Встреча с крупным животным может быть очень неприятной.

- Лось представляет серьезную опасность для людей, когда выходит на автомобильную дорогу. Это мощное и опасное животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть, - начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Особенно аккуратным стоит быть автомобилистам. Только за последние два месяца в черте города произошли две аварии с участием выбежавших на дорогу лосей, большинство ДТП случились ночью или ранним утром.

В комитете напоминают, что при подобной аварии надо обязательно вызывать ГИБДД и ни в коем случае не увозить тушу животного. Тогда штраф за гибель лося (40 тысяч рублей) будет компенсирован по ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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