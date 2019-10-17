Успел попрощаться с братом: Петербуржца забил насмерть собутыльник в собственной квартире

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-17T11:44:23+03:00

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Житель Петербурга практически успел попрощаться со своим старшим братом за несколько часов до его смерти. Во вторник, 15 октября, 50-летний мужчина зашел проведать своего 52-летнего родственника, который любил приложиться к бутылке. Дверь ему никто не открывал, поэтому пришлось ее брать штурмом вместе с полицией. Однако, увидев своего брата очередной раз пьяным в компании собутыльника, младший ушел, не зная, что видит живым родного человека в последний раз.

- Около девяти часов вечера, 15 октября, 50-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал, что приехал в гости к брату на улицу Партизана Германа. В домофон ответил какой-то незнакомый человек и отказался открывать дверь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Вместе с правоохранителем мужчина все же смог зайти в квартиру родственника. Там он увидел своего старшего брата пьяным в компании какого-то мужчины. Уставший от проблем с алкоголем, младший брат уехал, а на следующий день узнал о трагедии.

Около трех часов дня в среду, 16 октября, в той самой квартире нашли труп хозяина. Мужчина, который накануне сидел пьяный с собутыльником, был весь избит, на лице виднелась кровь из ран. Вечернего друга в квартире уже не было. Правоохранители осмотрели место убийства и сейчас им предстоит выяснить, пил ли в тот вечер мужчина еще с какой-нибудь компанией.

ИСТОЧНИК KP.RU