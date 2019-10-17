2019-10-17T12:10:41+03:00
Происшествия

Парень зарезал двоих друзей в Кингисеппе: один чудом выжил, истекая кровью больше суток

Вспыльчивый молодой человек сутки молчал, но после сам сдался полиции
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Кингисеппа сутки истекал кровью, брошенный умирать рядом с трупом своей подруги в собственной квартиреЖитель Кингисеппа сутки истекал кровью, брошенный умирать рядом с трупом своей подруги в собственной квартиреФото: Артем КИЛЬКИН
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В отдел полиции Кингисеппского района вечером в среду, 16 октября, позвонил молодой человек, который рассказал о том, что он убил двух человек в квартире своего друга. Произошло это накануне вечером, 15 октября. Правоохранители ринулись по указанному адресу и успели вовремя. Один из пострадавших оставался еще жив, но потерял очень много крови.

- В 22:05 в среду, 16 октября, позвонил 24-летний безработный парень, который заявил, что в квартире дома 13 по улице Воскова лежат два трупа – убитые им мужчина и женщина, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла около десяти часов вечера во вторник, 15 октября. 24-летний парень был в гостях у 35-летнего знакомого. Там же с ними была 32-летняя женщина. Компания выпивала, когда началась ссора. В пылу спора, парень зарезал подругу и хозяина квартиры, после чего в страхе сбежал.

Сутки парень мучился, осознавая, что он сделал, а на следующий вечер обратился в полицию. Как раз вовремя. 35-летний хозяин квартиры был еще жив. Несмотря на глубокие раны и большое кровотечение, мужчина сутки продержался, пока не приехали медики.

Сейчас детали страшной истории выясняют следователи, которым предстоит выяснить, что предшествовало ссоре друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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