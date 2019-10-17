В Петербурге шестиклассница пропала после ссоры с матерью из-за сигарет

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-17T13:03:22+03:00

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В Санкт-Петербурге объявили розыск пропавшей шестиклассницы. Она ушла из дома по улице Яхтенная в среду, 16 октября, и уже сутки ее местонахождение остается неизвестным. С заявлением в полицию о пропаже 12-летней девочки обратилась ее мать. Она рассказала, что перед выходом в школу отругала дочь за найденные две сигареты в ее рюкзаке. Сама женщина работает воспитателем и говорит, что у них благополучная семья и ранее школьница из дома не уходила.

Полицейские осмотрели квартиру беглянки, изъяли ее зубную щетку и фотографию, а также составили ориентировку для поиска несовершеннолетней.

Приметы школьницы. Двенадцатилетняя девочка выглядит на свой возраст. Она худощавого телосложения и ростом 160 сантиметров. Волосы прямые, темно-русые. Была одета в пальто черного цвета, синюю толстовку, черные джинсы и кроссовки. При себе у девочки был именной проездной, светло-розовый рюкзак с учебниками и мобильный телефон «Хонор». На данный момент телефон выключен.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просят обратится в любое отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU