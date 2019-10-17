2019-10-17T13:03:22+03:00
Общество

В Петербурге шестиклассница пропала после ссоры с матерью из-за сигарет

Теперь 12-летнюю девочку ищут полицейские
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Девочка не вернулась домой после конфликта с матерью из-за сигарет.Девочка не вернулась домой после конфликта с матерью из-за сигарет.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге объявили розыск пропавшей шестиклассницы. Она ушла из дома по улице Яхтенная в среду, 16 октября, и уже сутки ее местонахождение остается неизвестным. С заявлением в полицию о пропаже 12-летней девочки обратилась ее мать. Она рассказала, что перед выходом в школу отругала дочь за найденные две сигареты в ее рюкзаке. Сама женщина работает воспитателем и говорит, что у них благополучная семья и ранее школьница из дома не уходила.

Полицейские осмотрели квартиру беглянки, изъяли ее зубную щетку и фотографию, а также составили ориентировку для поиска несовершеннолетней.

Приметы школьницы. Двенадцатилетняя девочка выглядит на свой возраст. Она худощавого телосложения и ростом 160 сантиметров. Волосы прямые, темно-русые. Была одета в пальто черного цвета, синюю толстовку, черные джинсы и кроссовки. При себе у девочки был именной проездной, светло-розовый рюкзак с учебниками и мобильный телефон «Хонор». На данный момент телефон выключен.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просят обратится в любое отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовятся к зиме: обнаженную Нифму и другие статуи в Царском селе оденут в «теплую одежду»
В Смольном обсудили участие женщин в жизни Петербурга
«Они мешают»: Многодетные семьи перестали бесплатно пускать в зоопарк по субботам
Шесть человек отправятся под суд за похищение и убийство петербуржца
Когтеточка хранителя Эрмитажа кота Ахилла уйдет с молотка
За похищение и убийство человека шестеро петербуржцев пойдут под суд
Ремонт проспекта Энгельса на неделю изменит маршруты движения трамваев
Парень зарезал двоих друзей в Кингисеппе: один чудом выжил, истекая кровью больше суток
Успел попрощаться с братом: Петербуржца забил насмерть собутыльник в собственной квартире
Смольный предупреждает: Гон у лосей несет опасность жителям Петербурга
Пожарных Петербурга украсят тюльпанами
Миссия ЮНЕСКО представила отчет о состоянии исторического центра Петербурга
Студента из Болгарии изнасиловали у метро «Проспект Большевиков»
В Петербурге нашли мумию пенсионерки, которая 5 лет пролежала мертвой в квартире
Бриллиантов и золота на 4 тысячи евро: Квартиру петербурженки обокрали, пока она была в отпуске
Открытый люк на проспекте Энгельса вырвал колесо грузовику и поймал в ловушку «Ниссан»
Сына депутата петербургского ЗакСа ограбили в машине после вечеринки на Рубинштейна
Жилой дом сгорел дотла в ночном пожаре в Агалатово
Петербургский университет возглавил топ лучших российских IT-вузов
Полыхающий BMW лишил сна жителей дома на Богатырском проспекте
Следователи Ленобласти нашли влюбленных подростков, сбежавших от родителей
Мотоциклист перелетел половину перекрестка после удара об легковушку в центре Петербурга
Владелец «Приоры» погиб от удара с деревом после слета машины в кювет в Выборгском районе
Работники компании в Гатчине добились выплаты почти 2 млн рублей долгов по зарплате
1,5 миллиона штрафа за поддельный алкоголь выплатит магазинчик из Петергофа
Спасатели вызволили замурованного под полом котенка в доме на улице Турку
Сергей Семак проведет экскурсию на тренировочной базе «Зенита»
На Светлановском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами