Ремонт проспекта Энгельса на неделю изменит маршруты движения трамваев

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-17T12:37:48+03:00

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Дорожные работы перекроют движение трамваев по небольшому участку на проспекте Энгельса в Петербурге. В связи с этим, в течение недели с 20 по 28 октября общественный транспорт будет ходить по измененному маршруту, огибая часть дороги, на которой рабочие заменят трамвайные пути.

- С 1:30 20 октября и до 5:00 28 октября будет закрыто трамвайное движение по проспекту Энгельса от Тореза до дома 73, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, изменят движение маршруты трамваев № 9, 20 и 21.

№ 9 будет следовать от проспекта Мечникова по действующей трассе до станции метро «Озерки», после поворачивая обратно через Выборгское шоссе и проспект Луначарского.

Трамвай № 20 следующую неделю будет ходить по проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 2-му Муринскому, по Энгельса, далее по большом Сампсониевскому по обычной трассе.

Так и трамвай № 21 начнет движение от Приморского проспекта по Савушкина, по Торжсковской, Сердобольской, Большому Сампсониевскому, по Энгельса до Енотаевской и завершит маршрут у метро «Удельная».

ИСТОЧНИК KP.RU