За похищение и убийство человека шестеро петербуржцев пойдут под суд

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-17T12:45:49+03:00

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Петербургская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шестерых местных жителей, которые фигурируют в деле о похищении и убийстве человека. Сам инцидент произошел еще в январе 2018 года. однако в суд дело направлено лишь сейчас.

- По версии следствия, в январе 2018 года злоумышленники, находясь у ТРЦ «Монпансье» в Приморском районе Петербурга, напали на потерпевшего и, применяя насилие, похитили его, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчину, а им был частный предприниматель, вывезли за город и сильно избили. Похитители хотели получить от коммерсанта деньги, но перестарались. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

Через несколько месяцев всех подозреваемых задержали. У них на счету оказалось еще несколько эпизодов разбоя. Сейчас расследование дела завершено, рассматривать его будет Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU