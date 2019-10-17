Когтеточка хранителя Эрмитажа кота Ахилла уйдет с молотка

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-17T12:56:27+03:00

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В Петербурге на аукционе выставят на продажу очень ценную вещь знаменитого хранителя музея Эрмитаж кота Ахилла. В субботу, 19 октября, с молотка уйдет когтеточка самого оракула чемпионата мира по футболу. Сам предсказатель тоже появиться на мероприятии в качестве почетного гостя и будет курировать выставку.

- Аукцион пройдет в зоне первого в Европе котокафе «Республика кошек». Деньги, вырученные с продажи, будут использованы для подготовки к уКОТовлению новых бездомных животных, - рассказали организаторы мероприятия.

Начальная ставка, за которую предлагается стать обладателем когтеточки от Ахилла – 19600 рублей. Эта сумма не случайна – это стоимость подготовки одного питомца для дальнейшего устройства в семью. Она включает в себя затраты на обследование у ветеринара, вакцинацию, кастрацию и обработку от паразитов.

Надо отметить, что что сейчас на площадке ожидают своих хозяев более 40 хвостатых, общая сумма расходов на их подготовку составляет около 800 000 рублей. В первую очередь, это деньги волонтеров, спонсоров и всех любителей животных.

ИСТОЧНИК KP.RU