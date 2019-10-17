2019-10-17T13:23:13+03:00
Происшествия

Шесть человек отправятся под суд за похищение и убийство петербуржца

Также члены группировки грабили магазины и угоняли машины
Лилия КОЗЛОВА
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Шесть человек предстанут перед судом Петербурга за похищение и убийство человекаШесть человек предстанут перед судом Петербурга за похищение и убийство человекаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге под суд отправятся шесть местных жителей, которых обвиняют сразу в большом ряде преступлений. Как стало известно в четверг, 17 октября, в январе 2018 года они похитили мужчину, после чего избили до смерти и бросили умирать.

- В январе 2018 года возле ТРЦ «Монпансье» в Приморском районе Петербурга шестеро обвиняемых набросились на свою жертву, затолкали его в машину и отвезли за город. Недалеко от Скандинавского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области, банда жестоко избила заложника кулаками, ногами и битами. Впоследствии от полученных травм человек скончался в больнице, - сообщила прокуратура Петербурга.

Однако это не единственное прегрешение группировки. В разные периоды, в ночное время суток, они совершили три разбойных нападения на торговые павильоны, а также угнали под дулом пистолета автомобиль в Выборгском районе.

Все уголовные дела, относящиеся к банде, были направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения справедливого приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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