2019-10-17T13:23:51+03:00
Общество

«Они мешают»: Многодетные семьи перестали бесплатно пускать в зоопарк по субботам

Теперь посмотреть на животных даром можно только впонедельник
Петр КИБЕР
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В Ленинградский зоопарк перестали бесплатно пускать многодетные семьи по субботам, потому, что они мешают другим посетителям.В Ленинградский зоопарк перестали бесплатно пускать многодетные семьи по субботам, потому, что они мешают другим посетителям.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не самая приятная ситуация произошла с несколькими многодетными семьями Петербурга. Родителей с детьми, пришедших посмотреть на животных, не пустили в зоопарк. Правда бесплатно и в субботу. А раньше именно в эти дни вход для льготников был свободным. Но теперь все поменялось.

- Приехали в августе, как обычно, в первую субботу. Не пустили бесплатно. Пришлось платить, так как дети хотели в зоопарк, - приводит слова одной из многодетных мам газета «Петербургский дневник».

В самом зоопарке пояснили, что правила посещения изменили еще в мае, «по многочисленным просьбам многодетных». Теперь они могут ходить не раз в месяц В первую субботу месяца) а четыре, но по понедельникам.

- У нас в субботу и воскресенье парк очень перегружен, - заявили в зоопарке. И большое количество людей с детьми и колясками приводит к неприятностям как для нас, так и для них, - заявило руководство Ленинградского зоопарка. - Посетители, которые платят деньги, тоже имеют право на хороший нормальный отдых.

Не удивительно, что сами многодетные семьи не очень-то рады: «Что нам, на работе отгулы брать?» - возмущаются родители и говорят, что их ставят в позицию, когда билет придется купить. А он, между прочим, стоит 500 рублей.

К слову, в Московском зоопарке, а также Эрмитаже или Русском музее многодетных бесплатно пускают в любой день недели и никакого ажиотажа это не вызывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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