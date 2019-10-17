2019-10-17T14:08:48+03:00
Общество

Готовятся к зиме: обнаженную Нифму и другие статуи в Царском селе оденут в «теплую одежду»

А некоторые композиции и вовсе уберут с улицы
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку. Фото: ГМЗ «Царское Село».Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку. Фото: ГМЗ «Царское Село».
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Статуи в музее-заповеднике «Царское село» уходят на зимовку. Их «теплой одеждой» в наступающие холода послужат специальные короба. Но перед тем как статуи переместят с улицы, каждая из них пройдет процедуру подготовки. Сначала их умоют мыльным раствором, а сильно загрязненные участки обработают растворами от плесени. После ванных процедур некоторые предметы искусства покроют водоотталкивающим средством. В целом зимовать таким образом отправятся 40 статуй.

- Первыми уходят на зимовку фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе. Затем скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, бюсты у павильона «Грот» и ваза у павильона «Эрмитаж». Укроют от холодов «Девушку с кувшином», статую Нимфы и скульптуры во Фрейлинском садике, - комментирует хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

В место потеплее переберутся бюсты с Камероновой галереи. Их перенесут с открытого воздуха в ее застекленную часть. А венецианскую мраморную скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца дополнительно укутают в холстину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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