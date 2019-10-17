2019-10-17T13:47:39+03:00
Общество

В Смольном обсудили участие женщин в жизни Петербурга

Благодаря инициативе представительниц прекрасного пола в Северной столице появился сад ощущений для детей с нарушением зрения
Лилия КОЗЛОВА
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В Смольном обсудили вклад женщин в развитие Петербурга, а также их социальное положениеВ Смольном обсудили вклад женщин в развитие Петербурга, а также их социальное положениеФото: Тимур ХАНОВ
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В четверг, 17 октября 2019 года, в Смольном начала работу XXV Международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», на которой собрались более 700 делегатов из 35 стран мира. На встрече обсуждалась роль женщины в современном обществе: экономике, политике, государственном управлении, социальной работе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на конференции отметил, что в Северной столице много делается, чтобы обеспечить всестороннее участие женщины в жизни города. По его словам женские организации участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов, социальных программ, в их экспертной оценке, а правительство, в свою очередь, выделает им субсидии из городского бюджета.

- Вместе с тем нельзя забывать о главной жизненной ценности для очень многих женщин – рождении и воспитании детей. Женщины, избравшие для себя целью сохранение семейного очага, должны получать не меньшую поддержку от властей. Поэтому мы уделяем большое внимание укреплению традиционных ценностей семьи и брака, пропагандируем ответственное родительство, - подчеркнул градоначальник.

Отметим, что в Петербурге постепенно реализуют Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2022 года, которая направлена на повышение качества жизни представительниц прекрасного пола. В свою очередь женщины, проявляя инициативу, воплощают в жизнь различные проекты, такие как первый в России сенсорный «Сад ощущений» для детей с нарушением зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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