Петербуржец создал нарколабораторию по соседству со своим домом

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-17T14:19:18+03:00

Мужчину поймали во время «проверочной закупки» почти килограмма метамфетамина

Изменить размер текста: A A

Слава героев сериала «Во все тяжкие» про учителя химии и мелкого наркодилера, периодически «прилипает» к некоторым недобросовестным жителям Петербурга. Так, в четверг, 17 октября стало известно о задержании 36-летнего мужчины, со стороны обычного, а по факту, занимающегося приготовлением и продаже наркотиков.

- Подозреваемого задержали во время «проверочной закупки». Мужчина пытался продать 997 грамм метамфетамина, но вместо денег получил браслеты из наручников, - пишут "Невские новости".

Как оказалось, задержанный сам жил в доме № 69 по Варшавской улице, а нарколаборатория он обустроил буквально в соседнем доме - № 65. Во время обыска, у мужчины нашли еще 190 граммов наркотического вещества, а также телефоны, сим-карты и компьютеры.

На данный момент весь найденный у петербуржца порошок был отправлен на экспертизу. Предприимчивому химику грозит суд и большой срок заключения к тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU