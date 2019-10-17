2019-10-17T15:04:09+03:00
Происшествия

Женщина покусала свою дочь в наказание перед одноклассниками в Петербурге

Мать набросилась на ребенка, заподозрив девочку в воровстве
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина в Петербурге покусала свою 10-летнюю дочь на глазах у одноклассниковЖенщина в Петербурге покусала свою 10-летнюю дочь на глазах у одноклассниковФото: Артем КИЛЬКИН
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Юную школьницу из Петербурга избила и покусала собственная мать. Инцидент произошел 11 октября на глазах у одноклассников десятилетней девочки, когда родительница пришла забирать ее домой на выходные из школы-интерната.

- Вечером 11 октября после занятий ее пришла забирать мама. Классный руководитель передал женщине косметичку, которую нашел у воспитанницы. Мама разозлилась, подумав, что ребенок ее украл, - пишут «Невские новости».

После этого, как рассказывают очевидцы, женщина начала кричать, размахивать руками и ногами, избивая дочь. А в завершении всего укусила ребенка за щеку.

Спустя четыре дня, 15 октября, школьницу отвели к врачу, который успел зафиксировать только след от укуса. Синяки на теле за это время успели сойти.

Отмечается, что женщину привлекли к административной ответственности за то, что она находится в Петербурге без регистрации. Судьба избитой девочки пока не известна. Сейчас она находится в интернате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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