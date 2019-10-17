Женщина покусала свою дочь в наказание перед одноклассниками в Петербурге
Юную школьницу из Петербурга избила и покусала собственная мать. Инцидент произошел 11 октября на глазах у одноклассников десятилетней девочки, когда родительница пришла забирать ее домой на выходные из школы-интерната.
- Вечером 11 октября после занятий ее пришла забирать мама. Классный руководитель передал женщине косметичку, которую нашел у воспитанницы. Мама разозлилась, подумав, что ребенок ее украл, - пишут «Невские новости».
После этого, как рассказывают очевидцы, женщина начала кричать, размахивать руками и ногами, избивая дочь. А в завершении всего укусила ребенка за щеку.
Спустя четыре дня, 15 октября, школьницу отвели к врачу, который успел зафиксировать только след от укуса. Синяки на теле за это время успели сойти.
Отмечается, что женщину привлекли к административной ответственности за то, что она находится в Петербурге без регистрации. Судьба избитой девочки пока не известна. Сейчас она находится в интернате.
ИСТОЧНИК KP.RU