2019-10-17T15:14:38+03:00
Общество

Жителя Северодвинска, швырнувшего ребенка о землю, отдали под суд

Шокирующий инцидент, который обсуждала вся страна, произошел летом 2019 года на детской площадке
Петр КИБЕР
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Мужчина, швырнувший 10-летнего мальчика на детской плозадке в Северодвинске, пойдет под суд.Мужчина, швырнувший 10-летнего мальчика на детской плозадке в Северодвинске, пойдет под суд.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Перед судом предстанет несдержанный на эмоции житель Северодвинска Архангельской области, который в порыве злости швырнул ребенка о землю. Инцидент, который обсуждала вся страна, произошел в июле 2019 года, а сейчас дело об умышленном причинении вреда здоровью дошло до разбирательства по существу и передано в суд

- Следствием установлено, что 16 июля 2019 года вечером на детской игровой площадке, расположенной рядом с торговым центром в городе Северодвинске, обвиняемый схватил руками 10-летнего мальчика, наехавшего на велосипеде на его малолетнего сына, поднял и бросил вниз, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому Автономному округу.

В результате ребенок всем телом и головой ударился о поверхность площадки. От серьезных травм мальчика спасло прорезиненное покрытие, но легкое сотрясение мозга он, все же получил.

Сам мужчина свою вину признал, но частично. По статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья» ему грозит крупный штраф, исправительные работы или арест на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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