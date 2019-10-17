2019-10-17T15:42:57+03:00
Происшествия

Спасатели вырезали дверь «легковушки», чтобы достать женщин, после массового ДТП на Комендантском

Водителя и пассажира иномарки «Хендай» экстренно госпитализировали с места аварии
Лилия КОЗЛОВА
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В массовом ДТП на Комендантском пострадали две женщиныВ массовом ДТП на Комендантском пострадали две женщиныФото: СОЦСЕТИ
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На севере Петербурга, на мокрой и сколькой дороге произошло столкновение сразу трех автомобилей, один из которых тихо и мирно был припаркован на обочине. Около 13:30 часов на Комендантском проспекте 28-летняя девушка за рулем автомобиля «Хендай Солярис» устроила переполох, выезжая с прилегающей территории на дорогу.

- Женщина на «Солярис» выезжала с прилегающей территории с левым поворотом, и не пропустила двигающийся ей на встречу «Киа Соренто», - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

Машины столкнулись, «Солярис» закрутило по дороге, а «Киа» на скорости въехала в припаркованный вдоль дороги автомобиль «Фольксваген». Последствия аварии оказались серьезными. Обе машины сильно разбиты, «Солярис» смяло так, что спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы высвободить запертых внутри девушек.

В результате ДТП водитель и пассажирка «Хендай» оказались обе в больнице. Сейчас их состояние стабилизировалось. А полиции предстоит выяснить, кто виноват в жесткой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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