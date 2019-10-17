2019-10-17T16:15:06+03:00
Общество

Пятница в Петербурге начнется с тумана и небольшого дождя

Конец рабочей недели ожидается пасмурным, но теплым
Лилия КОЗЛОВА
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В пятницу Петербург накроет густой туманВ пятницу Петербург накроет густой туманФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Осень в Санкт-Петербурге в самом разгаре. Последний рабочий день текущей недели ожидается пасмурным и ветреным. В пятницу, 18 октября, в Северной столице пройдут небольшие дожди, а днем город и Ленинградскую область накроет туман. Несмотря на то, что ночью температура воздуха в отдельных районах опустится до нуля, к обеду потеплеет до плюс 6-11 градусов.

- В пятницу, 18 октября, ожидается преимущественно облачная погода. Ночью в большинстве районов и днем местами пройдет дождь. Ветер будет дуть теплый, южный со скоростью 2-7 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночные часы температура воздуха опустится до плюс 3-8 градусов, в некоторых районах Ленинградской области до нуля.

Синоптики отмечают, что туман продержится в городе еще и в субботу, 19 октября. На выходных в Петербурге будет стабильно пасмурно и дождливо. Средняя температура днем – плюс 8-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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