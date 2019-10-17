2019-10-17T16:31:26+03:00
Спорт

Семак: Шомуродов открытие, а Малком и Маммана - вне игры

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии команды перед игрой с «Ростовом»
Петр КИБЕР
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Перед матчем с "Ростовом" тренер "Зенита" рассказал о своей команде и сопернике.Перед матчем с "Ростовом" тренер "Зенита" рассказал о своей команде и сопернике.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Битвы сборных за выход на футбольный Евро-2020 временно приостановлены и российские клубы возвращаются к играм отечественного чемпионата. Так, уже 19 октября на «Газпром Арене» состоится битва двух лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенита» и «Ростова». А в преддверии встречи сине-бело-голубые провели открытую тренировку, после которой Сергей Семак дал пресс-конференцию.

- Травм нет. Конечно, есть такая проблема — в полном составе собрались только сегодня. Кто-то в сборных играл и тренировался больше, кто-то — меньше, так что у всех разное состояние, - оценил состояние своих игроков тренер «Зенита», чьи слова приводит пресс-служба клуба.

При этом одного из молодых футболистов «Ростова» Семак назвал открытием года.

- Элдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Шомуродов — открытие чемпионата в хорошем смысле. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков, - заявил тренер «Зенита».

А вот те игроки, которые должны были заблестать в Петербурге, пока не особо радуют. И купленный за 40 миллионов евро Малком и Эммануэль Маммана травмированы, перенести операции и не будут играть еще несколько месяцев.

Напомним, что встреча пройдет 19 октября в Петербурге и начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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