Семак: Шомуродов открытие, а Малком и Маммана - вне игры
Битвы сборных за выход на футбольный Евро-2020 временно приостановлены и российские клубы возвращаются к играм отечественного чемпионата. Так, уже 19 октября на «Газпром Арене» состоится битва двух лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенита» и «Ростова». А в преддверии встречи сине-бело-голубые провели открытую тренировку, после которой Сергей Семак дал пресс-конференцию.
- Травм нет. Конечно, есть такая проблема — в полном составе собрались только сегодня. Кто-то в сборных играл и тренировался больше, кто-то — меньше, так что у всех разное состояние, - оценил состояние своих игроков тренер «Зенита», чьи слова приводит пресс-служба клуба.
При этом одного из молодых футболистов «Ростова» Семак назвал открытием года.
- Элдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Шомуродов — открытие чемпионата в хорошем смысле. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков, - заявил тренер «Зенита».
А вот те игроки, которые должны были заблестать в Петербурге, пока не особо радуют. И купленный за 40 миллионов евро Малком и Эммануэль Маммана травмированы, перенести операции и не будут играть еще несколько месяцев.
Напомним, что встреча пройдет 19 октября в Петербурге и начнется в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU