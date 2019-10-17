За попытку убийства соседа из-за шумного ремонта, петербуржца посадят на шесть лет

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-17T16:41:42+03:00

20-летний парень всадил нож в мужчину, который просил не сверлить стены в ночное время

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Классическая ссора между соседями из-за времени, когда можно делать шумный ремонт, закончилась для одного участника больницей, а второго – тюрьмой. В четверг, 17 октября, суд Петербурга вынес решение по уголовному делу в отношении 20-летнего парня, который пытался убить своего соседа, попросившего не шуметь ночью.

- В октябре 2018 года 20-летний парень ночью затеял в своей квартире ремонт, наплевав на закон о тишине и покое граждан. К нему постучался заспанный 33-летний сосед, который хотел решить вопрос миром и попросил не шуметь в то время, когда все вокруг спят. Однако «прорабу» эта просьба не понравилась, - сообщила прокуратура Петербурга.

Парень стал угрожать соседу, достал нож и несколько раз ударил им, надеясь, что от этого мужчина умрет. На помощь истекающему кровью мужчины подоспели другие соседи: они заломали руки 20-летнему парню и вызвали скорую помощь, а также полицию.

Во время суда любитель ночного ремонта свою вину не признал. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить более 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU