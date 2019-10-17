Мусоровоз опрокинулся и растерял помои по внутреннему кольцу КАД

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-17T16:59:07+03:00

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Целый контейнер с мусором опрокинулся на 89-м километре Кольцевой автодороге в Петербурге днем в четверг, 17 октября. Грузовик выезжал с автозаправки и не рассчитал скорость, а также радиус захода в поворот, из-за чего «разложился» на внутреннем кольце перед самым постом ГИБДД.

- Блин, хорошо, что ни на кого не упал и все остались целы, - заботливо заметили петербуржцы в сети.

Сам мусоровоз на дороге, благо, не опрокинулся. Набок упал лишь контейнер, забитый мешками с мусором, который частично разложился по дороге, перекрыв одну полосу движения. Так как на КАД еще не час пик, поэтому этот инцидент не успел пока образовать пробку.

Однако в самом Петербурге из-за дождей на 17:00 наблюдаются 7-балльные пробки. Полностью «красный» центр города, Петроградская сторона и южная часть КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU