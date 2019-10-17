Под осенний призыв в армию попали 2600 петербуржцев
На военную службу в Санкт-Петербурге с 1 октября велся активный набор призывников. После пройденных комиссий, отбор в Вооруженные Силы прошли 2600 человек. Примечательно, что среди них 20% призывников с высшим образованием. Служить они отправятся осенью 2019 года.
- Подготовительные мероприятия к призыву прошли успешно. В том числе установлен перечень учреждений здравоохранения для проведения медицинского обследования призывников, выделены необходимые врачи-специалисты, - прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Перед началом осенней призывной комиссии прошел общегородской конкурс на лучший призывной пункт. Среди победителей оказались Приморский, Красногвардейский, Выборгский и Колпинский районы.
Также в Санкт-Петербурге пройдут тематические праздники для школьников «Дни призывника». Для участия в них привлекут ветеранов и военнослужащих, прошедших военную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU