2019-10-17T17:21:27+03:00
Звезды

Студию, снимавшую «Улицы разбитых фонарей», хотят обанкротить

Иск люксембургского банка East-West United Bank S.A. принял Арбитражный суд
Петр КИБЕР
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Кадр со съемок "Улицы разбитых фонарей". Источник фото: "Кинопоиск"Кадр со съемок "Улицы разбитых фонарей". Источник фото: "Кинопоиск"
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«Улицы разбитых фонарей» - один из самых известных и, без сомнения, любимых сериалов в России. Снятая по книгам Андрея Кивинова история про будни тогда еще милиционеров, обходилась без пафоса и наигранности, чем и завоевала признание. А сейчас петербургскую студию, на которой и был создан сериал, хотят обанкротить.

- Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск люксембургского банка East-West United Bank S.A. с требованиями признать банкротом ООО «Прогресс-студия», - пишет «Мойка 78».

Надо сказать, что студия входила в крупный медиахолдинг опального бизнесмена Владимира Гусинского ( в 90-е и 2000-е годы ему принадлежал канал НТВ), однако в последнее время дела у холдинга шли не очень.

Сама студия, снявшая в 2018 году последний, 16-й сезон «Улиц разбитых фонарей», в настоящее время простаивает без дела. Продолжения у приключений петербургских оперов не будет.

Напомним, что сериал «Улицы разбитых фонарей» впервые вышел на экраны в 1995 году и сразу обрел бешеную популярность. Однако позднее она сошла на нет и история продолжалась скорее по инерции, завершившись в 2018-м. Всего было снято немногим меньше 500 серий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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