В Ленобласти электричка насмерть сбила 15-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-17T17:47:25+03:00

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Невнимательность и трагическое стечение обстоятельств привели к гибели 15-летней школьницы. Днем 17 октября юная девушка погибла под колесами электрички на перегоне «Верево-Александровское» в Гатчинском районе Ленинградской области.

- По данным следствия, 17 октября девочка-подросток 2004 года рождения была травмировна электропоездом сообщением «Луга-Санкт-Петербург».В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

После сообщения о трагедии на место ЧП сразу же выехали следователи, которые провели осмотр. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства гибели школьницы выясняются, а в СК на транспорте предупреждают, что железная дорога - место повышенной опасности и вести себя здесь надо крайне внимательно. В частности, не ходить по путям, тем более в наушниках, не подлезать под составами, бегать по платформе и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU