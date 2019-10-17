В Петербурге пенсионер получил 200 тысяч рублей за моральный вред при ДТП

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-17T18:38:20+03:00

Компенсацию за моральный вред пенсионер получил только спустя два года. Фото: Мария ЛЕНЦ

200 тысяч рублей он отсудил только спустя два года после аварии

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Прокуратура помогла петербургскому пенсионеру добиться справедливости. В 2017 году мужчина попал в аварию, получил множество травм. Врачи тогда оценили, что он получил средний вред здоровью, но даже после него пришлось долго восстанавливаться.

Тем временем, правоохранительные органы разобрались в обстоятельствах ДТП и решили, что пенсионер был не виноват в аварии. Однако, чтобы получить денежную компенсацию, пришлось изрядно подождать. Точку в этом вопросе поставили только недавно.

- Прокурор в интересах пенсионера предъявил в Куйбышевский районный суд иск к виновнику ДТП, в котором потребовал выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать в пользу пострадавшего 200 тысяч рублей, - комментируют в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Виновник аварии пытался обжаловать это решение, но суд был непреклонен.

ИСТОЧНИК KP.RU