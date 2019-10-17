В Ленобласти пациентку с туберкулезом положили в больницу через суд

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-17T18:30:05+03:00

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Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области добилась принудительной госпитализации женщины, которая была больна опасной для окружающих легочной формой туберкулеза.

- Установлено, что гражданка, имея заболевание заразной формы туберкулеза легких, уклоняется от обследования и лечения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чтобы оградить людей от опасности, сотрудники ведомства обратились в суд. Там требование прокуратуры поддержали и вынести решение: госпитализировать. И хоть сама жительница Ленобласти не горела желанием ложиться на больничную койку, вероятность распространения туберкулеза перевесила.

Отказываясь от лечения, женщина нарушала права других людей на охрану здоровья и жизни, ведь болезнь крайне опасна и даже смертельна. Теперь отвертеться от общения с врачами не удастся, ведь решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU