Жительница Всеволожска «прописала» в чужой квартире 173 мигранта

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-17T18:56:08+03:00

Во Во всеволожске предприимчивая женщина прописала в чужой квартире 173 мигранта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Прокуратура Всеволожского района Ленинградской области провела проверку в отношении местной жительницы, которая зарегистрировала в чужом доме 173 иностранца. Естественно, что ни один из мигрантов по месту учета не появлялся.

- Проверка показала, что гражданкой Н. без согласия собственника жилого помещения, а также без предоставления указанного жилого помещения для проживания, осуществлена регистрация иностранных граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По всем признакам, действия предприимчивой дамы подпадают под статью о фиктивной регистрации иностранцев, за что предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по соответствующей статье.

Также предстоит выяснить, каким образом женщине удалось «прописать» больше 170 мигрантов в чужой квартире без ведома ее хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU