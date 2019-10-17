По парку «Монрепо» разложили брикеты от бешенства для лисиц

СЕГОДНЯ 20:39 2019-10-17T20:39:50+03:00

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Дикие плотоядные животные все чаще стали выходить в лесопарковые зоны. Для того, чтобы уберечь местных жителей от заболеваний бешенством после возможных укусов, ветслужбы проводят особую вакцинацию. Так на территории музея-заповедника «Монрепо» в Выборге появились съедобные брикеты для лисиц. Они представляют собой лакомство, но с «хитрой» начинкой. Внутри такого брикета - капсула с вакциной от бешенства.

- Домашние животные вакцинируются классическим способом через инъекцию, а для вакцинации диких плотоядных используется специальная вакцина в виде брикетов с подкормкой. Животное съедает подкормку, разгрызает капсулу, и таким образом происходит иммунизация животного, - комментирует исполняющий обязанности начальника «Станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района» Александр Русских.

Всего этом году по предполагаем местам скопления диких плотоядных животных уже разложено 120 тысяч доз для вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU