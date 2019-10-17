В субботу в Зеленогорске пройдет первая «Дармарка»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-17T19:13:17+03:00

Безвоздмездно, то есть даром. Именно такой принцип действует на "Дармарке". Фото: Кадр из мультфильма "Винни-Пух и день забот"

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«Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас на это денег нет», - говорил мудрый кот Матроскин из «Простоквашино». Но часто бывает так, что и покупать ничего не хочется и лишних вещей полно. Чтобы получить новое, избавившись от старого, придуманы «Дармарки» - ярмаки, на которых можно меняться, не тратя ни копейки. И в ближайшую субботу такая пройдет в Зеленогорске.

- Одно из новых экологических событий в Курортном районе, организованных в рамках месячника по благоустройству – это акция «Дармарка», - сообщает пресс-служба районной администрации.

Согласно правилам, все гости мероприятия могут принести ненужные, но хорошие вещи: книги, одежда, детские игрушки и прочее, а также взять себе все, что понравится. Важное условие - все вещи должны быть чистыми, целыми и безопасными для здоровья. Все - абсолютно бесплатно.

К слову, поделиться можно не только предметами, но также знаниями и уменьями.

Но и это не все. На «Дармарке» будет работать «ремонтное кафе» - место, где забесплатно будут чинить меткую бытовую технику и прочие вещи, попутно обучая ремонтному ремеслу всех желающих.

Пройдет мероприятие 15.00 до 18.00 19 октября в танцевальном павильоне Зеленогорского парка культуры и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU