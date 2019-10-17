ТРК «Гранд Каньон» эвакуировали из-за задымления
Больше двух тысяч человек вечером 17 октября оказались на улице под дождем. Это были посетители и персонал одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Петербурга «Гранд Каньон», которых эвакуировали на улицу из-за подозрения о пожаре.
- Эвакуация в «Гранд Каньон». Произошло возгорание. Приехали полиция и пожарные. Всех выгнали на улицу, стоим уже больше часа - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сотрудники торгового комплекса.
При этом огня никто не видел, а вот дымило знатно и где-то на крыше. По предварительной информации, это был один из вентиляторов системы охлаждения, который не выдержал нагрузки и сгорел.
Сами люди больше всего переживали о судьбе животных из контактного зоопарка, находившихся внутри.
В настоящее время на месте работают пожарные, но посетителей и персонал уже пустили в помещения, ТРК работает в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU