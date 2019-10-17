2019-10-17T19:52:57+03:00
Происшествия

Двухэтажный особняк в Ленобласти остался без кровли после сильного пожара

Пожару в Приморском районе присвоили ранг повышенной сложности № 1БИС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Здание в 300 квадратных метров оказалось в огне. Фото: vk.com/spb_todayЗдание в 300 квадратных метров оказалось в огне. Фото: vk.com/spb_today
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17 октября около 17:20 загорелся частный жилой дом на Первомайском проспекте, 16. На большом двухэтажном здании вовсю полыхала крыша. Обеспокоенные местные жители жаловались на запах гари в Приморском районе и переживали за хозяина дорогого дома в соцсетях.

- Самое страшное, столько души в дом выкладываешь, а его – «бах!» и нет.

- Дом знакомой… Таня, держись!

- Дождик, потуши!

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Оказалось, что у жилого здания площадью в 300 квадратных метров горит кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности №1 БИС.

- Огонь тушили более часа. МЧС задействовало 18 пожарных и 4 единицы техники. Сейчас мы проводим проливку и начинаем разбирать сгоревшие конструкции. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - поспешили успокоить в ГУ МЧС России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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