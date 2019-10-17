Двухэтажный особняк в Ленобласти остался без кровли после сильного пожара

СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-17T19:52:57+03:00

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17 октября около 17:20 загорелся частный жилой дом на Первомайском проспекте, 16. На большом двухэтажном здании вовсю полыхала крыша. Обеспокоенные местные жители жаловались на запах гари в Приморском районе и переживали за хозяина дорогого дома в соцсетях.

- Самое страшное, столько души в дом выкладываешь, а его – «бах!» и нет.

- Дом знакомой… Таня, держись!

- Дождик, потуши!

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Оказалось, что у жилого здания площадью в 300 квадратных метров горит кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности №1 БИС.

- Огонь тушили более часа. МЧС задействовало 18 пожарных и 4 единицы техники. Сейчас мы проводим проливку и начинаем разбирать сгоревшие конструкции. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - поспешили успокоить в ГУ МЧС России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU