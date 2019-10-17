Во Всеволожске разыскивают воров детских колясок

СЕГОДНЯ 21:12 2019-10-17T21:13:44+03:00

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Ночью 16 октября в доме №27 на улице Доктора Сотникова во Всеволожске украли детскую коляску. Случай произошел в первой парадной. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что неизвестный мужчина без лишнего шума, легко и беспрепятственно присвоил себе транспорт малыша.

- Очевидно, что человек шел целенаправленно. Он знал, что там есть коляски и спокойно открыл дверь ключом от парадной. Может быть, кто-нибудь что видел и знает? Говорят, что в товариществе «Южная долина-2» была похожая кража, причем, тоже той ночью! – сообщает обворованная мама малыша в группе «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» во «Вконтакте».

Местные жители принялись активно обсуждать произошедшее. Кто-то подозревает в краже цыган, другие уверены, что в деле замешан местный воришка, ориентировка на которого уже развешена в некоторых магазинах. Добавим, что пострадавшие написали заявление в полицию и ждут помощи от стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU