Продавца шкур медведей на Полюстровском рынке подозревают в незаконной охоте и торговле

СЕГОДНЯ 21:43 2019-10-17T21:43:45+03:00

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На Полюстровском рынке нелегально торговали несколькими шкурами медведей. Нарушение закона обнаружили в ходе рейда природоохранной прокуратуры совместно с комитетом по природопользованию. Возле прилавков с непримечательными шубами из песцов надзорный орган и представители Смольного нашли особо примечательный товар – огромные шкуры убитых мишек. Они точно были не искусственными. Законность торговли и охоты на диких животных вызвала серьезные сомнения.

- Выяснилось, что три шкуры медведя продавались без разрешения на добычу. Одна из них невыделанная. Ветеринарно-сопроводительные документы торговец не предоставил, их у него попросту не было, - сообщила «КП-Петербург» пресс-служба комитета по природопользованию.

Подозрительного продавца может ждать административное наказание. Однако его виновность, а также место и законность добычи животных и их шкур установят лишь в конце октября при рассмотрении дела в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU