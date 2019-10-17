2019-10-17T21:43:45+03:00
Общество

Продавца шкур медведей на Полюстровском рынке подозревают в незаконной охоте и торговле

В отношении торговца могут возбудить административное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Возможно, мишек убили не по закону. Фото: комитет по природопользованию ПетербургаВозможно, мишек убили не по закону. Фото: комитет по природопользованию Петербурга
Изменить размер текста:

На Полюстровском рынке нелегально торговали несколькими шкурами медведей. Нарушение закона обнаружили в ходе рейда природоохранной прокуратуры совместно с комитетом по природопользованию. Возле прилавков с непримечательными шубами из песцов надзорный орган и представители Смольного нашли особо примечательный товар – огромные шкуры убитых мишек. Они точно были не искусственными. Законность торговли и охоты на диких животных вызвала серьезные сомнения.

- Выяснилось, что три шкуры медведя продавались без разрешения на добычу. Одна из них невыделанная. Ветеринарно-сопроводительные документы торговец не предоставил, их у него попросту не было, - сообщила «КП-Петербург» пресс-служба комитета по природопользованию.

Подозрительного продавца может ждать административное наказание. Однако его виновность, а также место и законность добычи животных и их шкур установят лишь в конце октября при рассмотрении дела в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Всеволожске разыскивают воров детских колясок
По парку «Монрепо» разложили брикеты от бешенства для лисиц
Двухэтажный особняк в Ленобласти остался без кровли после сильного пожара
Петербуржцев повеселил таракан Стасик в продуктовом магазине
ТРК «Гранд Каньон» эвакуировали из-за задымления
В субботу в Зеленогорске пройдет первая «Дармарка»
Смольный обещает по максимуму сохранить коммерческие маршруты из Ленобласти в Петербург
Жительница Всеволожска «прописала» в чужой квартире 173 мигранта
В Петербурге пенсионер получил 200 тысяч рублей за моральный вред при ДТП
В Ленобласти пациентку с туберкулезом положили в больницу через суд
К выходным в Петербурге потеплеет до +13 градусов
В Ленобласти электричка насмерть сбила 15-летнюю школьницу
Шуваловский проспект перекроют до лета 2020 года
Студию, снимавшую «Улицы разбитых фонарей», хотят обанкротить
Под осенний призыв в армию попали 2600 петербуржцев