2019-10-17T22:25:30+03:00
Общество

Баня по-петербургски: Прорванная труба с горячей водой превратила в беспросветную парилку улицу Белы Куна

К парадным некоторых домов боялись подойти и ошпариться местные жители [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Туман из кипятка порой демонстрировал атмосферные картины. Фото: СОЦСЕТИТуман из кипятка порой демонстрировал атмосферные картины. Фото: СОЦСЕТИ
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Поздним вечером 17 октября возле одного из домов на улице Белы Куна прорвало трубу с горячей водой. Повсюду разливался кипяток. Некоторые дворы начало потихоньку затягивать беспросветным слоем обжигающего пара.

- Машины все в горячей воде. Парит жутко! Вокруг происшествия стоит оцепление, никого не пускают! – передает слова очевидца внезапной парилки паблик «Питер Решает» во «Вконтакте».

На месте работали сотрудники аварийных служб. Горячий пар порой рисовал очень атмосферные картины, напоминающие таинственный Сайлент-Хилл или фильм ужасов «Мгла» по повести Стивена Кинга. Одинокие в белой пелене лучи фонариков сотрудников спецслужб виделись словно блуждания ежика в тумане. Однако у некоторых жителей домов №22 и №26 на улице Белы Куна не было времени на любования – из-за аварии они боялись попасть в свои парадные.

Парилка на Белы Куна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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