2019-10-17T22:55:46+03:00
Общество

В Неве заметили большие масляные пятна

Пятна растекались в районе Володарского моста
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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О причинах появления пятен можно только догадываться. Фото: vk.com/spb_todayО причинах появления пятен можно только догадываться. Фото: vk.com/spb_today
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17 октября в районе Володарского моста обнаружили масляные пятна в Неве. Об этом начали массово сообщать неравнодушные петербуржцы в соцсетях. Некоторые предположили, что виной всему дренаж и дождь. Другие уверены, что это пятна бензина.

- Это с тех суден, что выше по течению швартуются. Или же кто-то на сушу выполз, а слить все в Неву решил.

- Может, с ливневок после дождя бензин с асфальта уплывает?

- Вспоминаю, как в детстве по набережной прогуливался, идешь, себе и тут «бац!» - труба, а из нее нечистоты выплывают цвета коричневого. Смрад адовый, чайки радостно все это клюют. Хорошо, что сейчас хоть такого безобразия не наблюдаю.

Маслянистые белесые пятна в итоге растеклись по достаточно большой поверхности Невы. Примечательно, что сразу три реки Петербурга и Ленобласти недавно признали экстремально загрязненными.

- По результатам проведенных в сентябре исследований, беспокойство у специалистов вызывают акватории Каменки, Охты и Волхова, - напоминает Peterburg2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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