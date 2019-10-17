Вечные потопы в подъезде дома на улице Маршала Казакова испытывают на прочность местных жителей

17 Окт. 23:21 2019-10-17T23:23:01+03:00

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Жильцы второго корпуса дома №1 на улице Маршала Казакова жалуются на постоянные потопы. Такую картину они наблюдают почти каждый день. Нервы у жителей парадной начали сдавать, они устали от постоянного водопада, который не так просто устранить собственными силами – требуются куча ведер, тазиков и тряпок. Некоторые квартиры и вовсе может подтопить.

- Течет с технического этажа на первый этаж. В круглосуточной линии ЖКХ заявку приняли, позвонили председателю дома, а тот отвечает, что сделать ничего нельзя... Зато плати бешеные деньги за коммуналку! Посоветуйте, что ещё можно сделать? – обращается обессиленный местный жилец к подписчикам группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Петербуржцы пришли в ужас от аварийного водопада. Потерпевшим предлагают разослать новость во все СМИ города. Кто-то требует более радикальных мер – окружить председателя дома и не отпускать его, пока тот немедленно не устранит водопад.

Потоп на Маршала Казакова, 1 к.2.

ИСТОЧНИК KP.RU