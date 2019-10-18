Жителям Ленобласти, у которых отсутствует цифровой сигнал ТВ, выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 00:28 2019-10-18T00:29:58+03:00

Деньги можно будет потратить на покупку комплекта спутникового ТВ, чтобы вновь смотреть любимые телеканалы

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Жители населенных пунктов Ленобласти смогут получить денежную компенсацию, если в их населенном пункте отсутствует наземный цифровой сигнал ТВ. Напомним, 14 октября в нашем регионе отключили аналоговое телевещание. Теперь транслировать телеканалы по силам только современным телевизорам или же специальной приставке.

Однако в Ленобласти до сих пор есть отдаленные поселки и деревни, в которых ТВ показывает лишь белый шум ввиду отсутствия цифрового сигнала. Отдельным категориям граждан помогут с приобретением спутниковых тарелок, выплатив 6 тысяч рублей компенсации.

- Право на получение единовременной денежной выплаты полагается ветеранам ВОв, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, пенсионерам с социальной доплатой к пенсии, а также семьям, получающим ежемесячное пособие на детей, - сообщили в правительстве Ленобласти.

Более того, с 3 до 6 тысяч рублей увеличилась компенсация на приобретение цифровых приставок к старым телевизорам. За получением денег нужно обратиться в районный центр социальной защиты населения до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU