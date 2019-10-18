«Есть проблемы небольшие»: Алексей Кудашов о третьем к ряду поражении СКА в выездной серии

СЕГОДНЯ 00:54 2019-10-18T00:56:06+03:00

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17 октября СКА проиграл в гостях «Нефтехимику» со счетом 2:1. На шайбы Падакина и Уайта петербуржцы ответили лишь единожды усилиями Бурдасова в третьем периоде. Это поражение стало к третьим к ряду для армейцев, подведя неутешительный итог выездной серии, которое было проиграно подчистую.

- Начали из рук вон плохо, удалений нахватали и контратак пропустили. Моментов много дали сопернику. Потом захватили инициативу, но голов за этим не последовало да и остроты у ворот соперника тоже. При таком количестве владения шайбы забить один раз – мало. К тому же многие ошибки не дают нам выиграть матчи. Естественно, у нас сейчас есть проблемы небольшие, которые мы будем устранять. Вызывает вопросы то, как команда иногда выходит на игру, - сказал главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Исправить ситуацию армейцы постараются в воскресенье 20 октября. СКА вернется в родные стены Ледового и попытается взять реванш у «Спартака». Встреча начнется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU