Отключенные светофоры посеяли хаос в движении транспорта и пешеходов у станции метро «Улица Дыбенко»
17 октября отключенные светофоры у станции метро «Улица Дыбенко» спровоцировали хаотичный поток общественного транспорта, автомобилей и пешеходов. Судя по видео с места событий из сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», все двигались напролом.
Машины ехали впритирку друг с другом, не давая места прохожим и останавливаясь даже на пешеходном переходе. Люди в свою очередь тоже не церемонились и рисковали здоровьем, проскакивая через автомобили. Некоторых пешеходов особенно возмутил длинный эвакуатор, разместившийся на всей дороге. Отдельные люди не стали мириться и переходили улицу, взбираясь прямо на авто.
Петербуржцы в соцсетях не удивились дорожному безумию, поскольку временами Петербург славится плотным трафиком.
- Пора маршрутки из города выносить, хах!
- У станции метро «Проспект Просвещения» ежедневно такие движения образовываются в утреннее и вечернее время.
- Немного разнообразия и легкой бесшабашности в сезон хандры и сырости. Отлично придумано.
Хаос у станции метро "Улица Дыбенко".
ИСТОЧНИК KP.RU