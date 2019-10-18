2019-10-18T01:35:23+03:00
Общество

Отключенные светофоры посеяли хаос в движении транспорта и пешеходов у станции метро «Улица Дыбенко»

Транспорт стоял на пешеходном переходе, а некоторые люди шли напролом по машинам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пешеходы даже пошагали через эвакуатор, растянувшийся на всю дорогу. Фото: vk.com/unreleased_dtpПешеходы даже пошагали через эвакуатор, растянувшийся на всю дорогу. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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17 октября отключенные светофоры у станции метро «Улица Дыбенко» спровоцировали хаотичный поток общественного транспорта, автомобилей и пешеходов. Судя по видео с места событий из сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», все двигались напролом.

Машины ехали впритирку друг с другом, не давая места прохожим и останавливаясь даже на пешеходном переходе. Люди в свою очередь тоже не церемонились и рисковали здоровьем, проскакивая через автомобили. Некоторых пешеходов особенно возмутил длинный эвакуатор, разместившийся на всей дороге. Отдельные люди не стали мириться и переходили улицу, взбираясь прямо на авто.

Петербуржцы в соцсетях не удивились дорожному безумию, поскольку временами Петербург славится плотным трафиком.

- Пора маршрутки из города выносить, хах!

- У станции метро «Проспект Просвещения» ежедневно такие движения образовываются в утреннее и вечернее время.

- Немного разнообразия и легкой бесшабашности в сезон хандры и сырости. Отлично придумано.

Хаос у станции метро "Улица Дыбенко".

ИСТОЧНИК KP.RU

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