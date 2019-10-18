2019-10-18T02:09:08+03:00
Звезды

Реставраторы Русского музея спустя 7 месяцев работы восстановили «Святую Русь»

Знаковое полотно Михаила Нестерова доступно всем посетителям музея с 18 октября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Реставрация была необходима картине: разные части полотна отличались тональностью. Фото: rusmuseum.ruРеставрация была необходима картине: разные части полотна отличались тональностью. Фото: rusmuseum.ru
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В Русском музее наконец-то закончили реставрацию картины «Святая Русь». Напомним, огромное полотно за авторством Михаила Нестерова восстанавливали с 21 марта 2019 года. Художник несколько раз приостанавливал работу над своим великим произведением, из-за чего оно сохранилось до нашего времени в неудовлетворительном состоянии. Нестеров не обрабатывал высыхающие красочные слои должным образом, в результате этого тусклые части полотна выделялись на фоне других ярких.

- Сейчас наши художники-реставраторы укрепили и отпрессовали грунт и красочные слои. Процесс разрушения удалось окончательно остановить. Для картины изготовили новый подрамник и заменили кромки из льняного холста. Всю грязь и пожелтевший лак тоже убрали. Места утрат красочного слоя заполнили реставрационным грунтом и тонировали, - рассказывают об итогах кропотливой работы в пресс-службе Русского музея.

"Святая Русь" ждет посетителей с 18 октября в Русском музее. Фото: rusmuseum.ru

"Святая Русь" ждет посетителей с 18 октября в Русском музее. Фото: rusmuseum.ru

Посмотреть на усовершенствованную «Святую Русь» можно с 18 октября по 4 ноября в Садовом вестибюле Михайловского дворца. Добавим, что, по мнению самого Нестерова, его картина в начале 20 века внесла успокоение в общество, встревоженное революционными событиями в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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