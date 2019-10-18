2019-10-18T08:31:07+03:00
Происшествия

В жестком ДТП иномарки и «Лады» в Кировском районе погибла женщина, еще трое в тяжелом состоянии

Ford ехал на красный свет и не пропустил на перекрестке отечественный автомобиль [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жесткое ДТП в Кировском районе унесло жизнь женщины, еще три человека серьезно пострадалиЖесткое ДТП в Кировском районе унесло жизнь женщины, еще три человека серьезно пострадалиФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром в пятницу, 18 октября, около 4:58 часов на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта в Кировском районе Петербурга произошла жесткая авария. Мчащийся по пустынной мокрой дороге Ford, за рулем которого сидел 25-летний парень, проигнорировал красный свет на светофоре и пытался проскочить перекресток, но столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Калина». Скрежет колес, грохот бьющегося метала. Через мгновение свидетели уже вызывали скорую, а приехавшие врачи констатировали смерть пассажирки «Лады».

- Проснулись от этого сильного шума в пять утра. Машины стояли, и из них никто не выходил. Потом стали останавливаться другие машины, начали бегать, потом были сильные женские крики, куча скорых, спасатели, жуткое зрелище, - рассказала свидетельница аварии в соцсети.

Фельдшеры скорой, приехав на место, вытащили из машины труп 60-летней пассажирки «Лады Калины», которая скончалась от сильной травмы. Водитель отечественного авто, а также 22-летняя пассажирка Ford госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Виновник ДТП, 25-летний парень тоже пострадал, но его состояние врачи оценили как средней тяжести.

В 8 часов утра разбитые и покореженные автомобили все еще стояли на месте аварии, где работали сотрудники дорожной полиции, которым предстоит восстановить всю последовательность событий этого трагического случая.

В жестком ДТП на перекрестке Зины Портновой и Ленинского в Петербурге погибла женщина, трое пострадали .

ИСТОЧНИК KP.RU

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