2019-10-18T09:40:07+03:00
Происшествия

Женщину на Porsche обстреляли в элитном коттеджном поселке под Петербургом

Стекло водительской двери дорого автомобиля пули разбили вдребезги
Лилия КОЗЛОВА
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В коттеджном поселке под Петербургом неизвестный обстрелял женщину на PorscheВ коттеджном поселке под Петербургом неизвестный обстрелял женщину на PorscheФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жительницу элитного коттеджного поселка в Петербурге обстреляли, когда она подъезжала к своему дому на дорогом автомобиле марки Porsche. Инцидент произошел в четверг, 17 октября, в поселке Ленинское. Женщина успела пригнуться и не пострадала. Но стекло водительской двери машины разбилось вдребезги.

- В четверг, 17 октября, в полицию Выборгского района позвонил 30-летний мужчина, который рассказал, что автомобиль его матери обстрелял неизвестный человек прямо рядом с ее коттеджем, у дома 22 по Песочной улице в поселке Ленинское, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка 56-ти лет поворачивала с Советской улицы на коттеджный поселок «Классика», когда вдруг по ее машине началась стрельба. Перепуганная женщина успела спрятаться, пригнувшись в автомобиле, а стрелок вскоре сбежал.

В результате, женщина не пострадала, только ее автомобиль. Оперативники сразу же приехали на место происшествия и занялись поисками неизвестного стрелка. На данный момент еще не установлено, из какого оружия палили по женщине, а главное, за что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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