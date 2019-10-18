2019-10-18T10:25:01+03:00
Дом. Семья

Петербурженка спасла ласку из затопленной дождем норы

Женщина ищет неравнодушных людей, которые готовы помочь животному
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка спасла маленькую ласку, которая лишилась норки во время дождяПетербурженка спасла маленькую ласку, которая лишилась норки во время дождяФото: СОЦСЕТИ
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Продолжительные осенние дожди в Петербурге стали настоящей природной катастрофой для маленьких лесных жителей. В пятницу, 18 октября, местная жительница нашла бурую ласку. Животное было совсем без сил, дорожало от холода и голова. Добросердечна женщина забрала пушистый комочек домой.

- Сейчас подобрала детеныша ласки. Видимо, затопило норку, он был один около дома, совсем слабый, мокрый, - рассказала в соцсети женщина.

Принеся домой малыша, петербурженка дала ему немного молока с водой. Подкрепившись, ласка ожила и начала вырываться из руки спасительницы. После животное немного успокоилось и легло спать в коробке с пледом и бутылкой с теплой водой, положенную в качестве обогревателя.

Женщина обратилась за помощью к центру реабилитации диких животных «Сирин», чтобы те забрали ласку. У себя петербурженка держать хищное животное не может из-за котов, которые могут начать «играть» с лаской. А маленькой красавице, лишившейся своей норки, очень нужен новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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