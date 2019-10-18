В Паше вор украл с почты банку тушенки, зубную пасту и 38 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-18T10:30:28+03:00

Добычей злодея, обокравшего отделение "Почты России", стали тушенка, зубная паста, лампочки и вся наличность из сейфа. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Полицейские Волховского района Ленинградской области ищут хозяйственного воришку, который обчистил отделение «Почты России» в поселке Паша. Добычей злоумышленника стали не только деньги из сейфа, но и все, что плохо лежало.

- В ночь на 17 октября неизвестный, взломав навесной замок входной двери, проник в помещение, откуда совершил хищение «Тушенки говяжьей», батареек, лампочек, шоколада, зубной пасты, а также 38 043 рублей из сейфа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим на вызов полицейским начальник почтового отделения рассказал, что сигнализацией помещение не оборудовано, видеонаблюдения ни внутри ни снаружи тоже не имеется.

Все, что оставалось стражам порядка - изъять сломанный навесной замок, а также отпечатки пальцев и следы обуви. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU