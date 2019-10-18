В Паше вор украл с почты банку тушенки, зубную пасту и 38 тысяч рублей
Полицейские Волховского района Ленинградской области ищут хозяйственного воришку, который обчистил отделение «Почты России» в поселке Паша. Добычей злоумышленника стали не только деньги из сейфа, но и все, что плохо лежало.
- В ночь на 17 октября неизвестный, взломав навесной замок входной двери, проник в помещение, откуда совершил хищение «Тушенки говяжьей», батареек, лампочек, шоколада, зубной пасты, а также 38 043 рублей из сейфа, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Прибывшим на вызов полицейским начальник почтового отделения рассказал, что сигнализацией помещение не оборудовано, видеонаблюдения ни внутри ни снаружи тоже не имеется.
Все, что оставалось стражам порядка - изъять сломанный навесной замок, а также отпечатки пальцев и следы обуви. Уголовное дело заведено по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU