2019-10-18T10:30:28+03:00
Происшествия

В Паше вор украл с почты банку тушенки, зубную пасту и 38 тысяч рублей

Хозяйственного злоумышленника ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Добычей злодея, обокравшего отделение "Почты России", стали тушенка, зубная паста, лампочки и вся наличность из сейфа.Добычей злодея, обокравшего отделение "Почты России", стали тушенка, зубная паста, лампочки и вся наличность из сейфа.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Полицейские Волховского района Ленинградской области ищут хозяйственного воришку, который обчистил отделение «Почты России» в поселке Паша. Добычей злоумышленника стали не только деньги из сейфа, но и все, что плохо лежало.

- В ночь на 17 октября неизвестный, взломав навесной замок входной двери, проник в помещение, откуда совершил хищение «Тушенки говяжьей», батареек, лампочек, шоколада, зубной пасты, а также 38 043 рублей из сейфа, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшим на вызов полицейским начальник почтового отделения рассказал, что сигнализацией помещение не оборудовано, видеонаблюдения ни внутри ни снаружи тоже не имеется.

Все, что оставалось стражам порядка - изъять сломанный навесной замок, а также отпечатки пальцев и следы обуви. Уголовное дело заведено по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тихвина насмерть забил своего отца, прикрыв убийство несчастным случаем
Застенчивую кошку, которая не хочет идти на руки, почти год отказываются забирать из приюта
Вор обчистил два частных дома в деревне Райкузи в Ленобласти почти на 2 миллиона рублей
Осеннее обострение: Петербуржец пообещал взорвать свой дом и оказался в психбольнице
Петербурженка спасла ласку из затопленной дождем норы
Полиция нашла новых жертв группировки, которая ограбила сына петербургского депутата
Женщину на Porsche обстреляли в элитном коттеджном поселке под Петербургом
Вода начала сочиться из стен на новой станции метро «Дунайская»
В жестком ДТП иномарки и «Лады» в Кировском районе погибла женщина, еще трое в тяжелом состоянии
Реставраторы Русского музея спустя 7 месяцев работы восстановили «Святую Русь»
Отключенные светофоры посеяли хаос в движении транспорта и пешеходов у станции метро «Улица Дыбенко»
«Есть проблемы небольшие»: Алексей Кудашов о третьем к ряду поражении СКА в выездной серии