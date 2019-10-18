Осеннее обострение: Петербуржец пообещал взорвать свой дом и оказался в психбольнице

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-18T10:47:24+03:00

Петербуржец грозил взорвать собственный дом, но оказался в психиатрической больнице. Фото: кадр из фильма

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Звонок с сообщением в минировании и скором взрыве жилого дома пришлось срочно проверять сотрудникам петербургской полиции из Калининского района. Звонок по телефону «112» поступил около десяти часов вечера 17 октября.

- От звонившего поступило сообщение о том, что он заминировал жилой дом (адрес не указал) и хочет его взорвать, чтобы развлечься, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Взрывчатка, по словам заявителя, находится на складе. Учитывая, что звонок поступил с мобильного телефона, личность телефонного террориста была установлена быстро. Им оказался мужчина 1980 года рождения, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Прибывшие на адрес стражи порядка нашли самого звонившего - он был пьян. А вот никакой взрывчатке при осмотре дома, как и предполагалось, не обнаружили. Прибывшие на подмогу медики успокоили мужчину и увезли его в психиатрическую больницу.

«Шутнику» грозит статья «Заведомо ложное сообщение об акте тероризма».

ИСТОЧНИК KP.RU