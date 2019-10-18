2019-10-18T11:05:23+03:00
Происшествия

Вор обчистил два частных дома в деревне Райкузи в Ленобласти почти на 2 миллиона рублей

Неизвестный украл множество золотых колец, браслетов и подвесок с жемчугами и бриллиантами
Лилия КОЗЛОВА
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Вор украл из двух домов в Ленобласти ювелирных изделий на 2 миллиона рублейВор украл из двух домов в Ленобласти ювелирных изделий на 2 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Юркий вор украл целый мешок ювелирных изделий из двух частных домов в деревне Райкузи в Ленинградской области. Вечером в четверг, 17 октября, с промежутком в 15 минут, двое местных жителей позвонили в полицию и заявили о кражах. Похоже, что преступник знал, какие вскрывать дома, так как за пару часов он обогатился почти на 2 миллиона рублей.

- В 20:45 часов, 17 октября, 59-летний жители дома на Заречной улице деревни Райкузи Ломоносовского района заявил в полицию о краже. Неизвестный проник в его жилье, сломав замок входной двери. Произошло это в период с 13:00 до 21:30, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Любитель чужого богатства украл из частного дома кольца с бриллиантами, золотые часы, браслет с гранатами, с жемчугами, а также множество других драгоценностей. Всего он стащил 20 ювелирных изделий на общую сумму в 839 тысяч рублей.

Вторая кража произошла примерно в тоже время на соседней Садовой улице. Вероятно тот же самый вор забрался через балкон второго этажа в частный дом 55-летнего мужчины. Вернувшись домой, хозяин не досчитался 146 тысяч рублей, а также восьми колец, пяти золотых крестиков и бриллиантовых сережек. Всего сумма ущерба составила почти 1,1 миллион рублей.

Полиция осмотрела оба дома и нашла отпечатки пальцев и следы обуви, которые помогут в розыске вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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