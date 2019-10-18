Застенчивую кошку, которая не хочет идти на руки, почти год отказываются забирать из приюта

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-18T11:08:04+03:00

Мурлыка, по имени Окси, уже 260 дней ждет новых хозяев, но их все нет и нет

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Что хозяин ждет от кошки? Обычно - ласки, урчания и мурлыкания. Кошачьи, в понимании людей, должны быть комнатными животными, сидящими на руках. А если условная мурка не такая, то шансы найти хозяина у нее близки нулю. Так, в одном из петербургских приютов чуть ли не год живет застенчивая кошка Окси, которая не идет людям на руки. Поэтому ее никто не забирает.

- Почему ее еще никто не забрал? Вот ответ: все хотят животное, которое при первой же встрече прыгнет на ручки и будет показывать всем видом, что взять нужно именно его, а Окси не такая, - пишут о своей питомице сотрудники приюта «Новый дом».

При этом никто не задумывается, почему кошка стала такой. А ведь живя в «общаке» животные испытывают стресс и становятся немного нелюдимыми, застенчивыми. Поэтому, Окси не сразу бежит «на ручки», но она ласковая и добрая. Может потереться о ноги и дать себя погладить, но только когда сама захочет. Только разве это причина для одиночества?

- Окси уже начинает свыкаться с мыслью, что проведет всю свою жизнь в приюте, но разве она этого заслужила? Если вам нужен друг, который не будет докучать и приставать с играми, то вот идеальный вариант, - призывают взять кошечку сотрудники приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU